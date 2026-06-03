PROMUEVE TEC MANTE HÁBITOS SALUDABLES PARA POTENCIAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE SU COMUNIDAD ESTUDIANTIL

ALFREDO GARCÍA BECERRA

El Mante, Tamaulipas.– El Instituto Tecnológico Superior de El Mante (ITSM), a través de la Academia de Ingeniería en Gestión Empresarial, llevó a cabo la conferencia “Bio-Liderazgo: La ciencia de la buena impresión”, dirigida a estudiantes de diferentes programas educativos, informó su director, Jesús Alberto Moctezuma Sandoval.



Indicó que el propósito de la conferencia fue fortalecer competencias relacionadas con el bienestar integral, la imagen profesional y el liderazgo personal. La actividad fue impartida por la Dra. Maru Zamora, jefa de Salud Ocupacional en Grupo Pantaleón México y médica certificada por el Consejo Internacional de Medicina del Estilo de Vida (DipIBLM).



Mencionó que, durante la presentación, la ponente compartió con las y los asistentes herramientas enfocadas en la importancia de adoptar hábitos saludables para mejorar el desempeño profesional y potenciar el desarrollo personal de las y los jóvenes.



Afirmó que la realización de este tipo de actividades fortalece la formación profesional de las y los estudiantes, la cual se concretó gracias a la gestión de Rosa Eusebia Puga Cortez, presidenta de la Academia de Ingeniería en Gestión Empresarial, con Grupo Pantaleón México.



Enfatizó que, con este tipo de acciones, el ITSM reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, promoviendo espacios académicos que contribuyan al fortalecimiento de competencias profesionales, personales y de bienestar, acordes con la visión educativa que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

Cuarto Poder de Tamaulipas/