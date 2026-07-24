GOBIERNO DE OCAMPO IMPULSA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN PARA MOTOCICLISTAS

A través de las direcciones de Tránsito Local y Protección Civil, la administración municipal promueve la conducción responsable y el uso de medidas de seguridad para prevenir accidentes y proteger la integridad de la población.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam.– Con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención y reducir el número de accidentes viales, el Gobierno Municipal de Ocampo que preside el C. P. Melchor Budarth Báez, por medio de las direcciones de Tránsito Local y Protección Civil, llevó a cabo acciones de concientización dirigidas a motociclistas del municipio.

Durante la jornada, el personal exhortó a los conductores a respetar el reglamento de tránsito, portar el casco de seguridad y adoptar medidas preventivas que contribuyan a salvaguardar su integridad y la de los demás usuarios de la vía pública.

Las autoridades municipales destacaron que la prevención es una tarea compartida y que el cumplimiento de las normas de tránsito representa un factor fundamental para disminuir los riesgos de accidentes.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de promover una movilidad más segura, fomentando la responsabilidad y la cultura vial entre las y los motociclistas, en beneficio de todas las familias ocampenses.