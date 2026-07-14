miércoles, julio 15, 2026
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AGRADECE PATTY CHÍO LA JORNADA MÉDICO ASISTENCIAL DE LA SEMAR

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* En el Ejido Camotero 2 la brigada benefició a mas de 80 familias con servicios medicos, corte de pelo, atención dental y psicológica entre otras

Con el firme compromiso de velar por el bienestar de nuestras familias y bajo el respaldo de la Presidenta Municipal, Patty Chío,  se llevó a cabo con gran éxito la Jornada Médica Asistencial en beneficio de los habitantes del Ej. Camotero #2, por parte del Gobierno de México a través de la Secretaría de Marina y sus elementos, encabezados por el Teniente José Jared Rodríguez.

En un esfuerzo coordinado en favor de la salud pública, se ofrecieron a toda la población diversos servicios totalmente gratuitos en un horario de 09:00 a 14:00 horas.

Durante la brigada integral, alrededor de 83  familias de la comunidad tuvieron acceso a consulta médica, atención de enfermería, atención dental y atención psicológica. De igual manera, se brindó el servicio de corte de pelo y tareas de descacharrización para la prevención de enfermedades en el sector.

El Gobierno Municipal  y la alcaldesa Patty Chío a través del Director de Bienestar Sergio Tulio Arvizu Andrade, agradeció la excelente respuesta de la ciudadanía y reafirma su compromiso de seguir acercando estas atenciones directamente a las comunidades que más lo necesitan, trabajando de forma coordinada bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Gobernador Américo Villarreal.

En la jornada estuvo presente la Regidora Comisionada en Salud Jaira Cardona Méndez.

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