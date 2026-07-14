SUPERVISA PATTY CHÍO REVESTIMIENTO EN CALLE PINO SUÁREZ

* La alcaldesa Patty Chío encabeza la supervisión del revestimiento en la calle Pino Suárez, de la colonia Ladrillera dando respuesta oportuna a los colonos.

* Se transforman más de 2,500 metros cuadrados de superficie vial para garantizar un tránsito seguro para los habitantes de la zona.

En atención directa a las peticiones ciudadanas y con el firme compromiso de mejorar las vialidades del municipio, la presidenta municipal, Patty Chío, encabezó una gira de trabajo para supervisar personalmente los trabajos de revestimiento que se realizan en la calle Pino Suárez, en la colonia Ladrillera.

Esta importante obra responde de manera oportuna a una solicitud expresa realizada por los habitantes de este sector, quienes durante años habían esperado la atención a sus vialidades. Con la visión transformadora de la alcaldesa, hoy se da una respuesta contundente a las familias de una de las colonias con mayor antigüedad en el municipio.

Durante el recorrido, la presidenta municipal contó con el acompañamiento técnico del Ing. Pedro Alberto González Ángeles, director de Obras Públicas del municipio, quien detalló los alcances del proyecto que busca devolver la funcionalidad y a esta importante calle del sector.

LOS VECINOS DESTACARON LA CERCARNÍA DE LA ALCALDESA PATTY CHÍO

El proyecto contempla una cobertura que se extiende desde el boulevard Luis Echeverría hasta la calle Escobedo, logrando una superficie total de 4,562 metros cuadrados de revestimiento que consiste en un proceso integral de nivelación y emparejamiento de la superficie, lo cual garantizará un tránsito fluido para los usuarios.

Tras constatar el avance de estas labores, los colonos se congregaron para dialogar con la primera autoridad, a quien manifestaron su agradecimiento por atender de forma pronta y eficiente su petición. Los vecinos destacaron la cercanía de la alcaldesa Patty Chío, señalando que su liderazgo se traduce en acciones reales.

Con la ejecución de estos trabajos de infraestructura viales, el gobierno municipal que encabeza la presidenta Patty Chío reafirma su política institucional de puertas abiertas y trabajo de territorio, consolidando un municipio con mejores vialidades y una mejor calidad de vida para todas las familias.