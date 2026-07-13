GARANTIZA DIF EL MANTE ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES DURANTE VACACIONES

*Con entrega de la Dotación de Verano que envía DIF Tamaulipas, sigue visita a escuelas beneficiadas con desayunos escolares estatales.

Para que niñas, niños y adolescentes continúen recibiendo una alimentación sana y nutritiva durante el período vacacional en casa, el Sistema DIF El Mante mantiene la entrega de la Dotación de Verano del programa Desayunos Escolares que impulsa el Sistema DIF Tamaulipas.

Gracias al respaldo de la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Dra. María de Villarreal, estudiantes inscritos en este programa reciben una dotación doble de insumos alimentarios para que, durante las vacaciones, cuenten con alimentos de calidad en sus hogares.

Los Mensajeros de Paz, visitan escuelas que los directores abren para que los estudiantes reciban la dotación que a nombre de la Presidenta Patty Chío distribuye la directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez, haciendo el llamado a madres y padres de familia de cuidar y garantizar el bienestar de sus hijas e hijos.

“La presidenta municipal Patty Chío mantiene una coordinación permanente con el Gobierno del Estado y Sistema DIF Tamaulipas, lo que permite fortalecer programas que impactan de manera positiva en la nutrición, el desarrollo y el desempeño escolar de la niñez mantense” Señaló.

Dijo que uno de los compromisos para el próximo ciclo escolar, es de incrementar los beneficios y mejorar condiciones, que garanticen la permanencia de niños y niñas en las aulas para su desarrollo integral y una sana alimentación.