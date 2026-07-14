REFUERZA SALUD OPERATIVO CARRETERO Y LLAMA A PREVENIR ACCIDENTES EN ESTE PERIODO VACACIONAL

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Con el despliegue de 20 ambulancias del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y bases operativas permanentes ubicadas cada 100 kilómetros, la Secretaría de Salud mantiene activo el operativo de atención para este periodo vacacional 2026.

Bajo la instrucción del titular de la dependencia estatal, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, el director general de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza, Carlos González Castro, hizo énfasis en que se han fortalecido las bases operativas y el despliegue de atención en los tramos con mayor incidencia de accidentes en la entidad, tales como las carreteras Victoria-Monterrey y Victoria-Zaragoza.

“Este trabajo, que realizamos en coordinación con Protección Civil, Cruz Roja y las unidades hospitalarias, lo reforzamos en los periodos vacacionales. Lo que hacemos es mover una ambulancia hacia Zaragoza para otorgar un servicio oportuno; también contamos con una unidad de emergencia en Padilla que cubre hasta Barretal y otra en Hidalgo”, informó.

El despliegue es permanente y, con el apoyo del gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, se han establecido convenios con los municipios para que las bases operen las 24 horas, ya que la demanda de estos servicios en el periodo vacacional puede llegar a incrementarse hasta en un 30 por ciento, señaló. “Por ser un periodo vacacional más largo, estamos debidamente preparados.

Se realizan los ajustes necesarios en los puntos turísticos como Soto la Marina, en donde instalamos una ambulancia en el poblado de La Pesca los fines de semana, que es cuando hay mayor afluencia de visitantes; para ello nos coordinamos con Protección Civil municipal”, destacó González Castro.

Por último recomendó a la población atender las medidas de prevención para evitar accidentes como el no manejar cansado, no consumir bebidas embriagantes al conducir, usar el cinturón de seguridad, revisar el vehículo antes de salir a carretera, entre otras.

Cuarto Poder de Tamaulipas/