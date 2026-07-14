miércoles, julio 15, 2026
Inicio Lo más destacado LLEVA PATTY CHÍO ALUMBRADO A LA REVOLUCIÓN VERDE

LLEVA PATTY CHÍO ALUMBRADO A LA REVOLUCIÓN VERDE

Por
admin admin
-
0
29

* Por instrucciones de la alcaldesa, se instalaron 16 nuevas lámparas LED para garantizar calles más seguras e iluminadas.

Con el firme compromiso de atender de manera prioritaria las peticiones ciudadanas, el gobierno municipal encabezado por la presidenta Patty Chío dio continuidad a los trabajos de alumbrado público, logrando la renovación de 16 lámparas LED de 60 watts en la avenida López Portillo , de la colonia Revolución Verde.

Al respecto, la alcaldesa destacó que es la continuidad a los trabajos que se vienen realizando desde hace algunos días siendo una estrategia permanente de su administración para brindar seguridad a las calles: “Este es un trabajo que se viene realizando desde hace algunos días, es todo un circuito que abarca desde la Revolución Verde, hasta la colonia Progreso Social, asegurando con esto que los espacios se mantengan iluminados para el bienestar de las familias”. Afirmó.

Estas acciones forman parte de una intensa jornada institucional que avanza con paso firme en diversos sectores de la ciudad, demostrando con hechos que la actual gestión no pierde un solo día en dar respuesta inmediata y resultados visibles a la comunidad.

Artículos relacionadosMás del autor

RECOMENDACIONES DEL EDITOR

ENTRADAS POPULARES

CATEGORÍA POPULAR

SOBRE NOSOTROS

El Objetivo de Cuarto Poder de Tamaulipas es: Proveer información profesional, veraz y oportuna

Contáctanos: alfredogarciabecerra@cuartopoderdetamaulipas.com.mx

SIGUENOS

Derechos reservados a Cuarto Poder de Tamaulipas

Te recomendamos leer:

REFUERZA SECTOR SALUD COORDINACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS...

RESPONDE PATTY CHÍO CON APOYOS FUNCIONALES A FAMILIAS

SUPERVISA PATTY CHÍO LABORES DE LIMPIEZA EN ENTRADA AL HUASTEQUILLO