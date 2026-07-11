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REFUERZA SECTOR SALUD COORDINACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS

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ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – En un ejercicio de coordinación para fortalecer la calidad y seguridad en la atención médica que reciben los tamaulipecos, el Comando Estatal Interinstitucional del Sector Salud (CEISS) realizó visitas de supervisión y acompañamiento a las unidades hospitalarias de los municipios de Río Bravo y Reynosa.

En representación del secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, el director General de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza, Carlos González Castro, dirigió los recorridos realizados en el hospital del ISSSTE y el Hospital IMSS-Bienestar de Río Bravo, así como el hospital Regional 270 del IMSS Ordinario, en Reynosa.

“Estas visitas de supervisión y acompañamiento a las unidades hospitalarias, reafirman el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya, de otorgar servicios médicos de calidad, seguros, con humanismo y calidez para beneficio de la población”, destacó González Castro.

Dijo que se trata de homologar criterios, dar seguimiento a los compromisos y fortalecer la atención médica, para ello, en este recorrido se observan las condiciones operativas de cada unidad, se dan sugerencias y se dio seguimiento a los acuerdos derivados de sesiones previas del CEISS, también se destacó la participación activa del personal estatal de salud, del personal directivo y operativo de las instituciones antes mencionadas.

Cabe mencionar que el CEISS, es el mecanismo de coordinación que reúne a las principales instituciones del Sector Salud en el estado como el IMSS Ordinario, IMSS-Bienestar, ISSSTE, SEMAR, PEMEX y la Secretaría de Salud de Tamaulipas, para garantizar a la población un sistema de salud efectivo.

Cuarto Poder de Tamaulipas/

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