ARRANCA ARMANDO MARTÍNEZ OPERATIVO DE SEGURIDAD VERANO 2026

Con la participación de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia, el Gobierno Municipal refuerza las acciones de prevención

Altamira, Tamps.; 11 de Julio del 2026.- El alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, dio el banderazo de inicio al Operativo de Seguridad Verano 2026, una estrategia interinstitucional que tiene como propósito garantizar la seguridad, el orden y la tranquilidad de las familias altamirenses, así como de los visitantes que arribarán al municipio durante la temporada vacacional.

El operativo reúne esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de diversas corporaciones de seguridad, protección civil y auxilio, con el objetivo de fortalecer la vigilancia, la atención oportuna y la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse en los principales puntos turísticos, carreteras y zonas de mayor afluencia.

En el arranque participaron el secretario del Ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez; la secretaria técnica regional de la Secretaría de Gobernación, Diana Lizeth Tejeda Márquez; el capitán Hirán Ely Alcuria, de la Primera Zona Naval; el capitán Orlando Hernández Sánchez, del 15.º Batallón de Infantería; el capitán Juan García Santiago, de la Guardia Nacional; el ingeniero José Antonio Montesinos González, de la Coordinación Regional de Protección Civil, además de representantes de distintas instituciones que suman esfuerzos para brindar atención y seguridad a la población.

Durante el evento, el presidente municipal destacó que la coordinación entre las diferentes dependencias es fundamental para ofrecer un entorno seguro durante este periodo de descanso, privilegiando la prevención y la respuesta inmediata ante cualquier emergencia.

“En Altamira trabajamos unidos para que habitantes y visitantes disfruten unas vacaciones seguras, con orden, prevención y una respuesta eficaz ante cualquier eventualidad”, expresó el alcalde Armando Martínez Manríquez.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Altamira fortalece la seguridad pública mediante el trabajo coordinado con las fuerzas federales, estatales y municipales, priorizando el bienestar de la ciudadanía y promoviendo un ambiente de confianza para quienes eligen al municipio como destino durante el verano.