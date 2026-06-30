TRANSFORMA ARMANDO MARTÍNEZ ESPACIOS DEPORTIVOS DE ALTAMIRA

El alcalde supervisó los avances de la rehabilitación del campo de futbol de la Unidad Deportiva de la zona centro

Altamira, Tamps.- 30 Junio 2026.- Como parte del compromiso de su administración con el fortalecimiento de la infraestructura deportiva y la promoción de espacios dignos para las familias altamirenses, el presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, supervisó los avances de la rehabilitación del campo de futbol de la Unidad Deportiva, ubicada en la zona centro de la ciudad.

La obra contempla la instalación de pasto sintético de alta calidad, así como la modernización del sistema de alumbrado, el cual ya se encuentra colocado, permitiendo brindar mejores condiciones para la práctica deportiva y el uso de este importante espacio.

De igual manera, se llevan a cabo trabajos de instalación de drenes pluviales, infraestructura que permitirá un adecuado desalojo del agua de lluvia y evitará inundaciones en el terreno de juego, garantizando un mejor funcionamiento y mayor durabilidad del campo.

Durante el recorrido de supervisión, el alcalde destacó que esta rehabilitación forma parte de las acciones que impulsa su gobierno para fomentar el deporte y fortalecer la convivencia social.

“Vamos a tener aquí, en la Unidad Deportiva, un gran campo de futbol 11, y sobre todo con esta iluminación que va a generar una gran movilidad. Nosotros estamos decididos a impulsar el deporte como medio de recreación y esparcimiento para la convivencia familiar”, expresó el presidente municipal.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Altamira continúa transformando los espacios públicos, ofreciendo instalaciones deportivas modernas, funcionales y seguras que contribuyen al desarrollo integral de niñas, niños, jóvenes y familias, consolidando al deporte como una herramienta para fortalecer el tejido social.