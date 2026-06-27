TODO UN ÉXITO EL PRIMER “BARBACHAFEST 2026” EN EL MANTE

Con más de 20 expositores y la asistencia de alcaldes de la región, el festival gastronómico impulsó el turismo local; Tacos “Don Pillo” se llevó el primer lugar en una noche que cerró con la música de El Poder del Norte

ALFREDO GARCIA BECERRA

CIUDAD MANTE, TAM.. — En una jornada que celebró el sabor, la tradición y la identidad local, se llevó a cabo con gran éxito el segundo concurso de la “BarbachaFest 2026”. El evento contó con la participación de más de 20 expositores gastronómicos, logrando reunir a cientos de familias mantenses y visitantes en una gran fiesta orientada a fortalecer el turismo y reactivar la economía del municipio.

Durante el acto oficial, la presidenta municipal, Patty Chío, a nombre del Gobierno Municipal, destacó que este festival nació con el firme propósito de reconocer a quienes, con su trabajo diario, han convertido a la barbacoa en un orgullo y un referente culinario de El Mante. Asimismo, la alcaldesa agradeció el respaldo del Gobierno de Tamaulipas, el cual estuvo representado en el evento por el secretario de Turismo estatal, Benjamín Hernández Rodríguez quien antes de inaugurar este evento, reconoció a la alcaldesa mantense el impulsar estas iniciativas que coinciden con la visión humanista del gobernador del estado y ofreció todo su respaldo al impulso de esta promoción turística y economía local.

El festival se consolidó además como un importante punto de encuentro político y regional, destacando la asistencia de diversos alcaldes tamaulipecos, entre ellos Armando Martínez Manríquez (Altamira), la Profra. María Nohemí Sosa Villarreal (Aldama), el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez (González), René Lara Cisneros (Tula) y Eduardo Lalo Gattás Báez, (Victoria). También estuvieron presentes el senador José Ramón Gómez Leal; el diputado federal Pepe Braña Mojica; la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, María Guadalupe Gómez Núñez; el presidente del Consejo Estatal de Morena, Rómulo César Pérez, así como diputados locales. Alberto Moctezuma Castillo, Armand Javier Zertuche Suani, Francisco Hernández Niño y Marcelo Abundis Ramírez.

El público asistente pudo disfrutar de una amplia variedad de propuestas de expositores reconocidos como “El Chino”, Restaurant Terra (con su birria de res), los Parrilleros Huastecos, “El Pipiri Pao” (cocinada a la leña, proveniente del Poblado 601 de Gómez Farías), “El Chato” de Carnicería La Imperial, Los ABIS (barbacoa enchilada), Tacos López, Tacos Galván, Distrito Masónico, Los Gafes, El Gordo Perales, La Cabaña, Divino Taco y Tacos Garil, entre otros.

Uno de los momentos más esperados de la tarde fue la deliberación de los jueces para elegir a la mejor barbacoa del festival. Tras una complicada decisión, Tacos “Don Pillo” se coronó como el gran ganador del certamen, obteniendo el primer lugar y un premio de 20 mil pesos. El segundo puesto fue para Tacos “Beba”, con un estímulo de 15 mil pesos, mientras que el tercer lugar lo ocupó “La Suprema”, llevándose 10 mil pesos. Los galardones fueron entregados de mano de la alcaldesa Patty Chío y el comité organizador.

La histórica jornada, que proyecta a El Mante como un destino clave para el turismo gastronómico en el estado, cerró con un ambiente de fiesta total gracias a la presentación musical del reconocido grupo El Poder del Norte, encargado de poner el broche de oro a la noche.