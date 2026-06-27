GRADÚA DIF EL MANTE A 49 NIÑAS Y NIÑOS DE CAIC

* La Presidenta Municipal Patty Chío amadrina a los pequeños que concluyen su preescolar en los CAIC Nueva Unión, Bellavista, Limón, Celaya, Quintero y Miguel Alemán.

El Sistema DIF El Mante llevó a cabo la ceremonia de graduación de la Generación 2025-2026 “Patty Chío “, de los niños y niñas de los CAIC Nueva Unión, Bellavista, Limón, Celaya, Quintero y Miguel Alemán de los turnos matutino y vespertino.

En una ceremonia llena de emoción, sonrisas y recuerdos compartidos con sus familias y orientadoras, 49 pequeños concluyeron su educación preescolar, despidiendose entre recuerdos y nostalgia que también compartieron sus padres al ver a sus hijos crecer y encaminarse a una nueva etapa en su vida escolar.

A nombre de la Presidenta Municipal y Madrina de Generación Patty Chío, la Presidenta del Patronato del Sistema DIF El Mante Perla Cristina Chío de la Garza reconoció el acompañamiento de madres y padres de familia, quienes participaron de manera cercana en este proceso formativo.

“Uno de los compromisos del Gobierno Municipal de El Mante que encabeza Patty Chío, es el bienestar de nuestros niños y niñas, y a través de los Centros de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) del Sistema DIF, hoy podemos decir que hemos cumplido con la encomienda de brindar educación de calidad a estos pequeñitos que hoy se despiden de su jardín de niños” dijo.

Agradeció el respaldo de la Dra. María Santiago de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, y el gobernador Américo Villarreal Anaya, que junto con la Presidenta Patty Chío impulsan la educación en la primera infancia a través de los CAIC.

La presidenta del Patronato DIF El Mante y la directora Erika Torres Velázquez junto a la coordinadora de CAIC Sarahi Perea; entregaron las constancias escolares y un regalo de la madrina de generación Patty Chío, para cada alumno refrendando el compromiso de seguir fortaleciendo la educación y el desarrollo integral de la niñez mantense, además de reconocer el trabajo de las orientadoras comunitarias durante el ciclo escolar 2025-2026.

Los pequeños graduados se despidieron con un emotivo vals que bailaron junto a sus padres.