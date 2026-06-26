ASUME PATTY CHÍO COMPROMISO PARA FORTALECER ACCIONES CONTRA EL DENGUE

* La Alcaldesa refrenda el trabajo coordinado con la Secretaría de Salud y anuncia el fortalecimiento del programa municipal de fumigación, durante reunión regional de Salud

La presidenta municipal Patty Chío participó en la Reunión Regional de Coordinación para la Prevención y Control del Dengue en la Zona Sur de Tamaulipas, encabezada por la secretaria de Salud del Estado, Adriana Marcela Hernández Campos, donde refrendó el compromiso del Gobierno Municipal de fortalecer las acciones preventivas para mantener bajo control el dengue y otras enfermedades transmitidas por vector.

Durante el encuentro fue presentado el panorama epidemiológico de la región, informándose que de abril a la fecha se han confirmado nueve casos de dengue, por lo que se intensificarán las acciones de descacharrización, abatización y fumigación.

Asimismo, se dio a conocer que se mantiene un monitoreo epidemiológico y entomológico permanente, con especial atención en la zona centro y la zona sur del municipio, además del fortalecimiento de las acciones de control larvario durante los meses de julio y agosto, considerados de mayor riesgo por las condiciones climáticas.

Como parte de los acuerdos alcanzados, las autoridades de los tres órdenes de gobierno consolidarán una estrategia regional con metas y programas específicos para reforzar la prevención y el control del dengue, promoviendo además la participación activa de la ciudadanía.

En ese sentido, la alcaldesa Patty Chío destacó que el Gobierno Municipal redoblará esfuerzos mediante el fortalecimiento del Programa Municipal de Fumigación, con el propósito de ampliar la cobertura de las acciones preventivas y proteger la salud de la población.

“La salud de las familias mantenses es una prioridad. Vamos a fortalecer nuestro Programa Municipal de Fumigación y a seguir trabajando de la mano con la Secretaría de Salud para prevenir el dengue. La participación ciudadana será fundamental para mantener nuestros hogares y colonias libres de criaderos del mosquito transmisor”, expresó la presidenta municipal.

Patty Chío reiteró que su administración continuará sumando esfuerzos con las autoridades de salud para impulsar acciones oportunas de prevención, control y concientización, reafirmando el compromiso de proteger el bienestar de las y los mantenses mediante un trabajo coordinado entre gobierno y sociedad.