PATTY CHÍO DEVUELVE DIGNIDAD A LA COLONIA NÚÑEZ

*Acompañada por integrantes del cabildo, Patty Chío hizo entrega de la pavimentación con recursos del FAISMUN 2026.

Con acciones de justicia social, el Gobierno Municipal de El Mante, encabezado por Patty Chío, realizó la entrega de la obra de pavimentación asfáltica en la calle Xicoténcatl, en la colonia Núñez, beneficiando directamente a las familias de este sector.

Esta obra representa un avance significativo en la transformación de la infraestructura urbana, al mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y elevar la calidad de vida de quienes habitan en esta zona.

Durante el evento, la presidenta municipal Patty Chío destacó el sentido social de esta acción al señalar:

“Estas obras no solo transforman nuestras calles, también transforman la vida de las familias; hoy estamos devolviendo dignidad a la colonia Núñez con hechos que responden a las necesidades de la gente”.

Asimismo, reconoció la participación ciudadana como pieza clave para concretar este proyecto:

“Quiero agradecer al Comité de Obra por estar al pendiente en todo momento, por supervisar que los trabajos se realizaran correctamente desde el inicio y por demostrar que, cuando sociedad y gobierno trabajan en equipo, se logran mejores resultados”.

En ese mismo sentido, expresó su reconocimiento a la confianza de las y los vecinos:

“Gracias por hacer equipo con nosotros, por su confianza y por su compromiso con su colonia”.

Durante el evento también se destacó el respaldo del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Tamaulipas, que permiten la aplicación de recursos en obras que se traducen en beneficios reales para la población.

En voz de las y los beneficiarios, se manifestó el impacto positivo de la obra:

“Hoy confirmamos que somos escuchados por nuestro gobierno; gracias por trabajar de la mano de la gente” dijo Claudia Ivone Zuñiga Arjona vecina de esta colonia.

Finalmente, la presidenta municipal reiteró el compromiso de su administración de seguir impulsando obras con sentido humanista. Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de atender las necesidades prioritarias de la ciudadanía y continuar transformando positivamente las colonias de El Mante.