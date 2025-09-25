PROTEGE DIF EL MANTE LAS INFANCIAS EN ESCUELAS

Por
admin admin
-
0
19

* Capacita a educadoras de CAIC para detectar y actuar ante un maltrato o abuso infantil.

Por ser el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia el primer respondiente cuando se violentan los derechos de niños, niñas y adolescentes, en el marco de la jornada para la concientización del abuso sexual y maltrato infantil, educadoras de los 12 Centros de Asistencia Infantil  Comunitarios fueron capacitadas para detectar y actuar a tiempo ante cualquier situación en la población escolar.

La directora del  Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez  instruyó a educadoras proteger a niños y niñas en las comunidades rurales donde se cuenta con la educación  preescolar a través de un CAIC.

“Nuestra labor principal es cuidar a las infancias y a través de la educación adecuada mediante juegos infantiles y dinámicas con los alumnos, se puede detectar los casos de abuso sexual o maltrato y podemos actuar a tiempo para cambiar la calidad de vida de niños y niñas” dijo.

Como  parte de la atención interinstitucional de la Procuraduría de Protección a los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores del DIF, la Psicologa Dalia García  Mosqueda capacitó al personal  proporcionandoles las herramientas psicologicas y de lenguaje adecuado para  detectar las alertas de  abuso físico y  sexual  en  los alumnos .

 En el marco de la jornada para la concientización del abuso sexual, alumnos de los CAIC  trabajan en estrategias que les orientan  a conocer e identificar los patrones de conducta a través del semáforo del cuerpo.

Artículos relacionadosMás del autor