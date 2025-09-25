PROTEGE DIF EL MANTE LAS INFANCIAS EN ESCUELAS

* Capacita a educadoras de CAIC para detectar y actuar ante un maltrato o abuso infantil.

Por ser el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia el primer respondiente cuando se violentan los derechos de niños, niñas y adolescentes, en el marco de la jornada para la concientización del abuso sexual y maltrato infantil, educadoras de los 12 Centros de Asistencia Infantil Comunitarios fueron capacitadas para detectar y actuar a tiempo ante cualquier situación en la población escolar.

La directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez instruyó a educadoras proteger a niños y niñas en las comunidades rurales donde se cuenta con la educación preescolar a través de un CAIC.

“Nuestra labor principal es cuidar a las infancias y a través de la educación adecuada mediante juegos infantiles y dinámicas con los alumnos, se puede detectar los casos de abuso sexual o maltrato y podemos actuar a tiempo para cambiar la calidad de vida de niños y niñas” dijo.

Como parte de la atención interinstitucional de la Procuraduría de Protección a los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores del DIF, la Psicologa Dalia García Mosqueda capacitó al personal proporcionandoles las herramientas psicologicas y de lenguaje adecuado para detectar las alertas de abuso físico y sexual en los alumnos .

En el marco de la jornada para la concientización del abuso sexual, alumnos de los CAIC trabajan en estrategias que les orientan a conocer e identificar los patrones de conducta a través del semáforo del cuerpo.