OCAMPO FORTALECE LA TRANSPARENCIA CON PARTICIPACIÓN EN JORNADA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

El alcalde Melchor Budarth Báez reafirma su compromiso por un gobierno municipal transparente y responsable.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – El C.P. Melchor Budarth Báez, alcalde de Ocampo, acompañado de su esposa, la C.P. Martha Uresti de Budarth, y personal clave del Ayuntamiento, participó activamente en la Jornada de Profesionalización Municipal en Materia de Rendición de Cuentas 2025. El evento, que tuvo lugar en Tampico, Tamaulipas, reunió a funcionarios municipales de todo el estado con el objetivo de fortalecer las capacidades en materia de transparencia y gestión pública.

La participación del alcalde Budarth Báez y su equipo subraya el compromiso de la administración municipal de Ocampo con la construcción de un gobierno más transparente, responsable y cercano a la ciudadanía. La rendición de cuentas se consolida, así como un pilar fundamental de una gestión justa y eficiente, donde los ciudadanos tienen acceso a la información y pueden participar activamente en la vida pública.

El alcalde Budarth Báez destacó la importancia de estas capacitaciones para garantizar que el gobierno municipal opere con los más altos estándares de ética y profesionalismo.

“Estamos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas”, afirmó el alcalde Budarth Báez. “Queremos que los ciudadanos de Ocampo tengan la certeza de que sus recursos se están utilizando de manera eficiente y responsable. Esta jornada de profesionalización es un paso importante en esa dirección”.

La administración municipal de Ocampo reafirma su compromiso de seguir trabajando en la construcción de un gobierno abierto y transparente, donde la rendición de cuentas sea una práctica cotidiana. Se espera que los conocimientos adquiridos en esta jornada de profesionalización se traduzcan en mejoras concretas en la gestión pública y en un mayor acercamiento entre el gobierno municipal y la ciudadanía.