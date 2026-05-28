CELEBRA PATTY CHÍO ESFUERZO DE NIÑAS EN RONDAS Y SALTO DE CUERDA

* Las alumnas de primarias dieron una gran demostración en el certamen celebrado en Ciudad Madero; Alumna de la escuela de Nueva Apolonia gana 2o. Lugar en Salto de Cuerda Individual.

La Presidenta Municipal Patty Chío felicitó y reconoció el trabajo de las instituciones educativas y maestros por su destacada participación de sus alumnas en el Concurso de Rondas y Salto de Cuerdas 2026 “La Tradición Nos Une”, celebrado en Ciudad Madero.

La delegación Mante representada por alumnas de las escuelas: “Héroes de la Independencia” de Nueva Apolonia que compitieron en salto de cuerda individual y por pareja; “Emiliano Zapata” en cuerda en conjunto y “Lauro Aguirre” de El Abra que concursar en rondas; destacó con la participación y el talento que se tiene en El Mante.

En este, la niña Cynthia Aimeed Javier Barrones de la escuela primaria “Héroes de la Independencia” de Nueva Apolonia, ganó él 2o. Lugar en Salto de Cuerda Individual.

La Presidenta del Patronato del Sistema DIF El Mante Perla Cristina Chío de la Garza y la directora Erika Torres Velázquez acompañaron a la delegación que tuvieron todo el respaldo de la Presidenta Municipal Patty Chío.

“Hoy no se ganó el pase al estatal, pero dimos un paso adelante en el impulso a las disciplinas y el rescate de valores y tradiciones en niños y niñas de escuelas rurales que orgullosamente representaron a El Mante en la etapa regional; esto demuestra que el trabajo en unidad nos permite avanzar en educación”, dijo la Alcaldesa en un mensaje dirigido a las participantes.