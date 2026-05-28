EVALÚA COMANDO INTERINSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Para fortalecer la calidad, seguridad y eficiencia de los servicios médicos y hospitalarios de Tamaulipas, la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, presidió los trabajos de la primera reunión ordinaria del Comando Interinstitucional del Sector Salud, en donde se presentaron los programas prioritarios y de trascendencia que benefician a la población.

En este especio de coordinación y trabajo conjunto, los componentes que integran este Comando y que dan certeza y seguridad de atención a todos los grupos de edad son: salud materna y perinatal, vigilancia epidemiológica, farmacovigilancia, salud mental, VIH, trasplantes, enfermería, trabajo social, regulación sanitaria, infraestructura, entre otros, los cuales fueron debidamente proyectados para su evaluación correspondiente.

“Cada uno de estos componentes, representan un eje estratégico prioritario que nos ha marcado el gobernador Américo Villarreal Anaya, y la implementación y colaboración interinstitucional, resulta fundamental para fortalecer la calidad, seguridad y eficiencia de cada uno de ellos”, dijo Hernández Campos durante el análisis.

Este Comando, establece la estructura y operatividad del Sector, es una instancia responsable para evaluar los riesgos a la salud, a fin de generar estrategias de mejora en los procesos de atención médica que permitan fortalecer la calidad y seguridad de las personas usuarias de las instituciones médicas.

Al analizar cada uno de los indicadores de los programas y conocedora de las necesidades y demandas de la población por un sistema de salud digno, la secretaria de Salud destacó que, todos los servicios, tanto preventivos como curativos, son importantes y hay situaciones que ya no se deben permitir, ya que cuentan con todo el apoyo del gobernador, Américo Villarreal Anaya, para reforzarlos y proyectarlos a mejores niveles.

“Las decisiones que aquí se toman, son de suma importancia y necesitamos llegar a una coordinación clara y precisa, a una comunicación estrecha para el intercambio mutuo de información y actuar de manera inmediata”, puntualizó.

En el evento se contó con la asistencia y participación del coordinador Estatal de los Servicios Públicos de Salud IMSS-BIENESTAR en Tamaulipas, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño; el subdelegado Médico del ISSSTE, Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán; en representación del titular del IMSS Ordinario, José Luis Aranza Aguilar, Natividad Ayarzogoita Rocha; así como el comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Mario Alberto Rebolledo Urcádiz.

Cuarto Poder de Tamaulipas/