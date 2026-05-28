HISTÓRICA INVITACIÓN: INGENIO BETA SAN MIGUEL ORGANIZA LA PRIMERA CABALGATA DE FIN DE ZAFRA EN EL NARANJO, S. L. P.

Por primera vez en el municipio, el Comité de Producción y Calidad Cañera convoca a jinetes y familias a celebrar el cierre del ciclo azucarero 25/26, buscando consolidar este evento como una tradición anual.

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL NARANJO, S.L.P. — En un hecho sin precedentes para la región cañera de la Huasteca Potosina, el Comité de Producción y Calidad Cañera del Ingenio San Miguel del Naranjo, perteneciente al grupo Beta San Miguel (BSM), ha lanzado una cordial invitación a toda la ciudadanía y al sector productivo para participar en su “Primer Cabalgata de Fin Zafra 25/26”.

Este evento marca un hito histórico, ya que es la primera vez que la empresa azucarera, en coordinación con las asociaciones cañeras locales (ULPCA A.C. y CNPR), toma la iniciativa de organizar un festejo de esta naturaleza. El objetivo principal, además de celebrar el esfuerzo de los productores y trabajadores tras meses de intenso trabajo en el campo, es sentar las bases para que esta cabalgata se convierta en una bonita tradición local que se efectúe de manera oficial al término de cada ciclo de zafra.

De acuerdo con la información oficial, la cita es este viernes 29 de mayo de 2026, bajo el siguiente itinerario:

Punto de salida: Campo de béisbol de la Col. Agrícola El Meco.

Hora de arranque: 10:00 A.M.

Punto de llegada: Instalaciones de la Fundación B.S.M.

Los organizadores reiteran la invitación a los cabalgantes de El Naranjo y municipios vecinos a sumarse con sus caballos a este recorrido, el cual promete llenar de fiesta, música y orgullo regional las principales calles y parajes del municipio, festejando la productividad de una de las industrias más importantes de San Luis Potosí.