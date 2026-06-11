GOBIERNO DE EL MANTE ENTREGA TRANSFORMADOR ELÉCTRICO A PRIMARIA DE LA ZONA TEMPORALERA

La alcaldesa Patty Chio fortalece la infraestructura educativa en el ejido Plan de Ayala, beneficiando a estudiantes, docentes y padres de familia.

CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS. — Con el firme compromiso de dignificar los espacios educativos y elevar la calidad del aprendizaje en el municipio, el Gobierno Municipal de El Mante, presidido por la alcaldesa Patty Chio, llevó a cabo la entrega formal de un transformador eléctrico de 75 KVA en la Escuela Primaria “Guadalupe Victoria”, ubicada en el ejido Plan de Ayala, dentro de la zona temporalera.

Esta importante obra de infraestructura eléctrica responde a una sentida necesidad de la comunidad escolar, la cual padecía por las fallas en el suministro de energía. Con la instalación de este equipo de alta capacidad, se garantiza un entorno adecuado y seguro para el desarrollo de las actividades académicas.

“Estamos comprometidos con mejorar las condiciones en las que nuestros niños y niñas se preparan día con día. Una escuela con servicios básicos eficientes es fundamental para un mejor aprovechamiento escolar”, puntualizó la administración municipal.

El beneficio de esta entrega impactará de manera directa y positiva en las condiciones de trabajo del personal docente, facilitará la colaboración de los padres de familia y, de manera primordial, optimizará el entorno de estudio de los alumnos. Con estas acciones, el gobierno de Patty Chio reafirma su impulso a la educación como un pilar del desarrollo en las comunidades rurales de El Mante.