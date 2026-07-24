REFUERZA SST CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE MITOS Y REALIDADES DE DONACIÓN ALTRUISTA DE SANGRE

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Donar sangre es un acto seguro y para responder a mitos y realidades de este acto altruista, la Secretaría de Salud de Tamaulipas, refuerza las acciones de promoción y difusión para evitar la desinformación e incrementar la participación de la población.

Lo anterior lo informó la directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (Banco de Sangre) Juana María Cárdenas Serna, al señalar que por instrucción del titular de la dependencia estatal, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, se incrementan las acciones de difusión con la intención de mantener bien informada a la ciudadanía, ya que además de representar un acto solidario para salvar vidas, también otorga beneficios a la salud del donante de sangre.

“La donación de sangre es un acto seguro y altruista que requiere cumplir con una serie de requerimientos para realizarla y con el apoyo del gobernador Américo Villareal Anaya, para contar con los insumos necesarios para realizar e incrementar las campañas de donación, se emitirá información para destacar la importancia de la donación y los beneficios que esto representa”, destacó Cárdenas Serna.

Dijo que entre los beneficios que recibe destaca la estimulación en la producción de glóbulos rojos, la disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares, además de que recibe chequeo médico gratuito que incluye medición de presión arterial, peso, talla, temperatura, biometría hemática, grupo sanguíneo y pruebas para detectar VIH, hepatitis B y C, sífilis, entre otros.

Esta campaña, implementada por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se enfoca a aclarar mitos y realidades sobre la donación de sangre y en la cual destaca preguntas como:

¿Donar sangre genera anemia?, “Falso”. Los bancos de sangre evalúan la cantidad de hemoglobina previa a la donación.

¿Donar sangre modifica mi peso? “No”. El peso está ligado a variables nutricionales, hormonales y diferentes comorbilidades.

¿Donar sangre provoca infartos, cáncer u otras enfermedades? “No”. El donar sangre no provoca ninguna enfermedad en una persona saludable, al contrario, una persona donadora frecuente, mejora su salud cardiovascular. Por mencionar algunas.

Por último la directora del Banco de Sangre, también informó que entre los requisitos para donar sangre se contempla ser mayor de 18 años hasta 65 años; tener un peso mínimo de 50 kilos y gozar de buen estado de salud en el momento de la donación; si cuentas con tatuaje hay que esperar 12 meses para poder donar, entre otros.

Cuarto Poder de Tamaulipas/