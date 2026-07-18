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ENCABEZA MARIELA LÓPEZ SOSA HOMENAJE CÍVICO POR EL 154 ANIVERSARIO LUCTUOSO DE BENITO JUÁREZ

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  • La presidenta municipal de Xicoténcatl presidió la ceremonia conmemorativa, acompañada por autoridades municipales y representantes de la masonería, quienes recordaron el legado del Benemérito de las Américas.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Xicoténcatl, Tam.- En el marco del 154 aniversario luctuoso del Benemérito de las Américas, don Benito Pablo Juárez García, la presidenta municipal de Xicoténcatl, Mariela López Sosa, encabezó la parada cívica para rendir homenaje a uno de los personajes más trascendentes de la historia de México.

Durante la ceremonia se recordó la vida y obra del expresidente de la República, destacando su legado en la defensa de la legalidad, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones nacionales, valores que continúan siendo un referente para la vida democrática del país.

Al acto conmemorativo asistió el secretario del Ayuntamiento, Francisco Javier Segura Gómez, así como representantes de la masonería, quienes participaron en el homenaje en honor al ilustre mexicano y refrendaron el reconocimiento a su contribución histórica en la consolidación del Estado mexicano.

Con este acto cívico, el Gobierno Municipal de Xicoténcatl reafirmó su compromiso de preservar la memoria histórica y fomentar entre las nuevas generaciones los valores cívicos y el respeto por los personajes que forjaron el rumbo de la nación.

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