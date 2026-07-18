ENTREGA MELCHOR BUDARTH PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN EN OCAMPO

La nueva vialidad en la colonia Hermanos Flores Magón fortalece la movilidad, brinda mayor seguridad y mejora la calidad de vida de las familias del sector.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam.- Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura urbana del municipio, el alcalde C.P. Melchor Budarth Báez encabezó la entrega oficial de la pavimentación de la calle Álvaro Obregón, ubicada en la colonia Hermanos Flores Magón, una obra que representa un beneficio directo para las familias que habitan en este sector.

Durante la entrega, el presidente municipal destacó que esta vialidad contribuirá a mejorar la movilidad de peatones y automovilistas, además de ofrecer mayor seguridad y mejores condiciones para el tránsito diario de los habitantes.

Melchor Budarth Báez reiteró que su administración mantiene el compromiso de impulsar obras que respondan a las necesidades de la población y que generen un desarrollo equilibrado en las distintas colonias del municipio.

Con esta nueva pavimentación, el Gobierno Municipal reafirma su objetivo de seguir construyendo un Ocampo con mejor infraestructura, mayor desarrollo y una mejor calidad de vida para todas y todos los ocampenses.