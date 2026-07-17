Inaugura Melchor Budarth pavimentación de la calle Guadalupe Victoria en Ocampo



La nueva obra en la Colonia 13 de Julio fortalece la infraestructura urbana, mejora la movilidad y brinda mayor seguridad a las familias del sector.

Ocampo, Tam.- Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura urbana del municipio, el alcalde C.P. Melchor Budarth Báez encabezó la inauguración de la pavimentación de la calle Guadalupe Victoria, ubicada en la Colonia 13 de Julio.

Con esta obra, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo de Ocampo, mejorando las condiciones de movilidad y ofreciendo mayor seguridad tanto para peatones como para automovilistas.

Durante el acto inaugural, el presidente municipal destacó que la pavimentación representa un beneficio directo para las familias que habitan en este sector, al facilitar el tránsito diario y elevar la calidad de vida de los vecinos.

Melchor Budarth Báez señaló que su administración continuará trabajando para llevar más obras de infraestructura a las diferentes colonias y comunidades del municipio, con el objetivo de generar mejores oportunidades para todas y todos los ocampenses.

“Seguimos construyendo un Ocampo con mejor infraestructura y más oportunidades para todas y todos”, expresó el alcalde al refrendar el compromiso de su gobierno con el bienestar y el progreso del municipio.