REAFIRMA PATTY CHÍO SU COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN

Atendiendo de manera inmediata la petición de la directiva, la presidenta municipal recorrió la Escuela Primaria Alberto Carrera Torres para constatar el avance de pintura que benefician directamente a la comunidad escolar.

En un firme compromiso con la educación y el bienestar de la niñez local, la presidenta municipal acudió a la Escuela Primaria Alberto Carrera Torres para dar atención oportuna a la solicitud realizada por la directora del plantel, María Magdalena Vázquez Muñiz, en la renovación y pintado integral de las instalaciones educativas.

Durante la visita, la directora guio a la alcaldesa en un recorrido detallado por las diferentes áreas del plantel, permitiéndole supervisar de primera mano la calidad y el avance de los trabajos de pintura, los cuales transformarán el entorno donde diariamente conviven alumnos y docentes.

Al constatar las mejoras, Patty Chío destacó el compromiso de su administración: “La verdad es un gusto, nuestra responsabilidad es dirigir los trabajos, siendo el medio para llevar estos beneficios para todos, pero principalmente para nuestras niñas y niños de la Alberto Carrera Torres”, afirmó, resaltando su prioridad por dignificar los espacios educativos.

Por su parte, la directora del plantel expresó el sentir de la institución con un emotivo mensaje de reconocimiento hacia la edil: “Estamos profundamente agradecidos toda la comunidad escolar por atender esta petición; la presidenta acudió al llamado de manera inmediata, es una muestra del trabajo y resolución a nuestras necesidades”.

Con esta pronta respuesta, el Gobierno Municipal traza una ruta de hechos y compromisos, demostrando así su voluntad con infraestructura clave para el futuro de la niñez, la cual se construye hoy al transformar sus planteles en espacios dignos para el aprendizaje y desarrollo integral.