RECONOCE MARIELA LÓPEZ SOSA IMPACTO DE “BIENESTAR EN TU MIRADA” EN XICOTÉNCATL

Más de 120 personas recibieron atención gratuita gracias a la coordinación entre el Ayuntamiento, el DIF Municipal, el DIF Estatal y Beneficencia Pública

Xicoténcatl, Tam.- La presidenta municipal de Xicoténcatl, Mariela López Sosa, reconoció el importante beneficio que representó para las familias del municipio la campaña “Bienestar en tu Mirada”, mediante la cual más de 120 personas recibieron atención médica gratuita para mejorar su salud visual.

La alcaldesa destacó que este logro fue posible gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal, encabezado por su administración, el Sistema DIF Municipal que preside Marla García López, así como el Sistema DIF Tamaulipas y Beneficencia Pública, instituciones que sumaron esfuerzos para acercar estos servicios a la población.

Como parte de esta estrategia, las y los beneficiarios recibieron atención integral que incluyó cirugías, traslados y el seguimiento médico necesario, garantizando una atención oportuna y de calidad para quienes requerían estos procedimientos.

Mariela López Sosa reiteró que su administración continuará impulsando acciones en coordinación con los distintos órdenes de gobierno para acercar programas que contribuyan a mejorar la salud y la calidad de vida de las familias xicotenquenses, especialmente de quienes más lo necesitan.