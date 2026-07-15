PROMUEVE PATTY CHÍO BIENESTAR VISUAL DE FAMILIAS MANTENSES

* Con el respaldo la Dra. María de Villarreal, el DIF Tamaulipas y la Beneficencia Pública, traen cirugías de cataratas y pterigion en la Tercera Campaña “Bienestar en Tu Mirada”.

* Son totalmente gratuiras para hombres y mujeres de El Mante; también se benefician habitantes de la región.

La coordinación entre la Beneficencia Pública, el Sistema DIF Tamaulipas y el Gobierno Municipal de El Mante de la Alcaldesa Patty Chío, acercan servicios médicos especializados a quienes más lo necesitan, devolviendo la vista a165 personas con la tercera campaña de cirugías gratuitas de cataratas y pterigión “Bienestar en tu Mirada”.

Gracias a las gestiones de la Presidenta Municipal Patty Chío, las intervenciones se realizan en el Hospital General “Dr. Emilio Martínez Manautou”, donde los pacientes reciben valoración, atención médica y acompañamiento durante todo el proceso, además del traslado necesario para su cirugía, evitando gastos y largos desplazamientos.

Durante la supervisión de la campaña, el director de la Beneficencia Pública, Dr. Carlos Pineda, acompañado por la directora del Sistema DIF El Mante, Erika Torres Velázquez, destacó que estas cirugías son totalmente gratuitas y representan el compromiso de los gobiernos estatal y municipal de acercar servicios de salud de calidad a la población.

“Estas cirugías son totalmente gratuitas para todos ustedes. Es el trabajo en equipo del Gobierno del Estado, el Sistema DIF Tamaulipas y el Gobierno Municipal para que reciban este beneficio aquí mismo, en Ciudad Mante, sin necesidad de trasladarse a otra ciudad y sin afectar su economía”, expresó.

A nombre de la Presidenta Patty Chío, la directora del Sistema DIF Erika Torres Velázquez agradeció a la Dra. María de Villarreal por todo el respaldo para las familias de El Mante que han tenido un cambio de vida con la ayuda de la Beneficencia Pública que les brinda bienestar en su mirada.

“Existe un gran compromiso de trabajar de manera cercana y humana, llevando bienestar y esperanza a las familias que más lo necesitan” dijo.

La campaña tiene un alcance regional y beneficia a habitantes de El Mante, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Gómez Farías, Ocampo y Xicoténcatl, quienes hoy encuentran una nueva oportunidad para mejorar su salud visual y transformar su calidad de vida.