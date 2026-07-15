MARIELA LÓPEZ ARRANCA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE COMUNITARIA

Con el propósito de seguir mejorando los espacios públicos en las comunidades, inició la construcción de un techado de bien común multifuncional en el ejido Miguel Alemán.

En el arranque de la obra, Mariela López Sosa, Presidenta Municipal, acompañó a las familias de la comunidad y dio el banderazo para este proyecto, que contará con una superficie de 336 metros cuadrados, distribuidos en una estructura de 14 por 24 metros.

Con esta acción, el Gobierno Municipal continúa impulsando obras que benefician de manera directa a las familias del municipio.