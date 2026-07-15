INSTRUYE PATTY CHÍO AVANCE DE BACHEO EN CALLE MAGISCATZIN

​* Se rehabilitaron alrededor de 22 metros cuadrados de la calle Magiscatzin con concreto hidráulico para mejorar la infraestructura vial.

​Con la firme instrucción de la alcaldesa, Patty Chío, de transformar la infraestructura urbana y ofrecer vialidades más dignas, el gobierno municipal de El Mante mantiene activa la rehabilitación en diversos puntos de la ciudad.

A través de estas acciones permanentes, la actual administración responde de manera oportuna a las necesidades de mantenimiento de las principales arterias del municipio.

En esta ocasión, las cuadrillas en brigadas operativas llevaron a cabo una importante labor de bacheo con concreto hidráulico sobre la calle Magiscatzin, específicamente en el tramo comprendido entre Cuauhtémoc y Guayalejo. Esto permitió la recuperación integral de alrededor de 22 metros cuadrados de superficie de rodamiento, asegurando una mayor durabilidad ante el tránsito diario.

Esta obra se ejecutó bajo la supervisión directa del ingeniero Humberto Meléndez Villanueva, subdirector de Servicios Públicos. Con estos resultados, el gobierno municipal de El Mante reafirma su compromiso de trabajar sin descanso con materiales de calidad, garantizando calles más seguras que mejoren la conectividad y la calidad de vida de las familias mantenses.