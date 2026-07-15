CONSTATA PATTY CHÍO INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE ALUMBRADO EN TRES COLONIAS

* Con una intensa jornada de iluminación, el gobierno municipal activa un circuito de 47 modernas lámparas LED en beneficio de las familias de la colonia Progreso Social, Victoria y Revolución Verde.

Con un trabajo permanente para garantizar la seguridad y el bienestar de las familias, el gobierno municipal encabezado por la presidenta Patty Chío avanza con paso firme en la modernización del alumbrado público.

Cumpliendo de frente los compromisos contraídos, la alcaldesa supervisó la culminación de una exitosa jornada que logró la renovación total de un circuito de 47 lámparas LED de 60 watts, renovando a tres importantes sectores de la ciudad.

Esta intervención de mantenimiento se desplegó de manera estratégica en la calle Matamoros de la colonia Victoria con la reactivación de 12 luminarias; continuó en la calle Miguel Hidalgo de la colonia Progreso Social con 19 más; y concluyó en el cruce de las calles López y Revolución de la colonia Revolución Verde con otras 16 lámparas.

Al respecto, la presidenta Patty Chío destacó el carácter permanente de esta iniciativa: “Es un trabajo que se hace todos los días dando mantenimiento, en esta ocasión estamos cambiando este circuito que viene desde la carretera que continuará hasta la Revolución Verde, dando un total de tres colonias beneficiadas”.

Por su parte, el subdirector de Servicios Públicos, Humberto Meléndez Villanueva, recalcó que la instrucción precisa de la alcaldesa es blindar las arterias principales y los puntos de mayor convivencia social. “Nos estamos asegurando que estos espacios estén alumbrados: las canchas, el centro comunitario, el jardín de niños. También se está trabajando de manera simultánea con otra pluma en El Triunfo no. 2 en reparación de lámparas”, informó el funcionario, confirmando la alta capacidad de respuesta de la actual administración.

Con estas acciones, el gobierno de Patty Chío demuestra con hechos que las peticiones ciudadanas se atienden con total prioridad y sin perder un solo día. “Es un tema que no se suelta, diariamente nos presentan reportes y damos este tipo de mantenimiento y sobre todo en avenidas importantes para que nuestras calles se mantengan iluminadas”, concluyeron las autoridades. Bajo el cobijo de una gestión que sí cumple, la oscuridad ya es cosa del pasado y el bienestar brilla con más fuerza que nunca.