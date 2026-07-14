TRANSFORMA DIF EL MANTE LA VIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

*Con dotación de pañales del DIF Tamaulipas y Gobierno de El Mante, dan tranquilidad, dignidad y un alivio a economía de familias.

Con la Ruta Lazos de Esperanza, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en El Mante atiende con humanismo a las personas en situación de vulnerabilidad, llevando apoyo y bienestar

Con la entrega de pañales, personas con discapacidad, adultos mayores y las familias reciben una ayuda que representa tranquilidad, dignidad y un alivio para su economía.

Esta acción es posible gracias al trabajo conjunto del Sistema DIF Tamaulipas, encabezado por la Dra. María de Villarreal, y del Gobierno Municipal de El Mante que preside Patty Chío, que unen esfuerzos para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

“Cada entrega es una muestra de que, trabajando de corazón, transformamos vidas y fortalecemos el bienestar de nuestras familias mantenses” dijo la directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez que de manera personl visita los domicilios de los beneficiados en el padrón estatal, para entregar la ayuda.