ÉXITO TOTAL EN LA CLAUSURA DE LOS CURSOS DEL CEDIF EN OCAMPO

Impulsan el autoempleo y el bienestar de las familias locales a través de la capacitación integral.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – Con una emotiva ceremonia que marcó el cierre de una etapa de aprendizaje y superación, concluyeron con éxito los cursos de capacitación del Centro de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) en este municipio.

El evento estuvo encabezado por la presidenta del Sistema DIF Ocampo, la C.P. Martha Uresti de Budarth, quien asistió para hacer entrega de las constancias correspondientes y felicitar personalmente a las graduadas. Durante su intervención, la titular del organismo reconoció públicamente el esfuerzo, la dedicación y el firme compromiso demostrado por cada una de las participantes a lo largo del periodo formativo.

“Seguimos impulsando la capacitación y el desarrollo de habilidades que fortalecen el bienestar y las oportunidades de las familias ocampenses”, afirmó Uresti de Budarth, reiterando el compromiso de la institución por brindar herramientas reales que permitan el autoempleo y mejoren la economía comunitaria.

Con la culminación de estos talleres, el Sistema DIF Ocampo consolida su visión de apoyo social, transformando de manera positiva el entorno de las mujeres y familias del municipio al dotarlas de nuevos conocimientos técnicos y prácticos indispensables para el desarrollo regional.