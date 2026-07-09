RECONOCE PATTY CHÍO TALENTO DE JOVEN MANTENSE

* La alcaldesa recibió en audiencia a Axel Emiliano Hernández, ganador del primer lugar del “Concurso de los Carteles de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes” que convocó DIF Tamaulipas.

CIUDAD MANTE, TAM.– Como muestra del respaldo que su administración brinda al talento y desarrollo de la niñez y juventud, la presidenta municipal Patty Chío recibió en audiencia Axel Emiliano Hernández García, alumno de la técnica #7, quien obtuvo el primer lugar estatal en Categoría C del “Concurso de los Carteles de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” convocado por el programa PANNARTI del DIF Tamaulipas.

Durante el encuentro, la alcaldesa estuvo acompañada por la directora del Sistema DIF El Mante, Erika Torres Velázquez, y la sexta regidora, Judith Amaro Rivas, quienes acudieron junto con Axel Emiliano para compartir este importante logro donde se destacó entre 1,845 dibujos que participaron en Tamaulipas, de los cuales, más de 300 niños eran de El Mante.

Patty Chío reconoció el esfuerzo, la creatividad y la perseverancia que lo llevaron a conquistar el máximo reconocimiento estatal. “Muchas felicidades, qué orgullo conocer el talento mantense. Son niñas, niños y jóvenes a los que tenemos que apoyar, y seguir invitando a la niñez a atreverse, como lo hizo Axel con el dibujo. A pesar de no estar convencido de participar, entre casi 2 mil dibujos, él fue el ganador”, expresó.

Por su parte, Axel Emiliano Hernández García agradeció la cálida recepción y el reconocimiento otorgado por la alcaldesa, así como el apoyo que el Gobierno Municipal brinda a las nuevas generaciones, impulsándolas a seguir preparándose y desarrollando su talento.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de El Mante reafirma su compromiso de fomentar el arte, la educación y el desarrollo integral de la niñez y la juventud, reconociendo el esfuerzo de quienes, con su talento, representan con orgullo al municipio en competencias de nivel estatal.