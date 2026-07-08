RESPALDA PATTY CHÍO A LAS BELLAS ARTES TRAS FIN DE CURSOS EN EL IRBA

* Reafirma alcaldesa su compromiso con el desarrollo cultural y el talento mantense.

CIUDAD MANTE, TAMPS. En un acto que reafirma la visión de la alcaldesa Patty Chío de colocar a la cultura como un pilar fundamental, se llevó a cabo la ceremonia de fin de cursos del Instituto Regional de Bellas Artes (IRBA). Al evento asistió, con la honrosa representación de la primera autoridad municipal, la sexta regidora Judith Amaro Rivas, quien acudió a refrendar el apoyo absoluto del Gobierno Municipal hacia la comunidad artística y formativa de la región.

Al hacer uso de la palabra, la regidora Judith Amaro Rivas portó un afectuoso saludo de la presidenta Patty Chío para todos los presentes, resaltando el compromiso inquebrantable de la alcaldesa de seguir impulsando las bellas artes y de proveer las herramientas necesarias para que el talento mantense se siga desarrollando.

Por su parte, el director del IRBA, Ricardo Enríquez Salazar, reconoció públicamente el liderazgo y la sensibilidad de la alcaldesa Patty Chío, agradeciendo el respaldo permanente que ha brindado a la institución. Asimismo, extendió una felicitación a los alumnos y padres de familia que, gracias a esa sinergia con el gobierno local, concluyeron satisfactoriamente un año más de preparación formativa en los siete talleres del instituto: saxofón, guitarra, técnicas del retrato, modelado y escultura, danza regional, dibujo/pintura y orquesta.

Con estas acciones, la actual administración demuestra con hechos su determinación de impulsar el talento y las artes, resaltando que, este fin de cursos es solo el inicio de la proyección a la cultura en El Mante.