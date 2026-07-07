LLEVA PATTY CHÍO “DOTACIÓN DE VERANO” A ESCUELAS RURALES DE EL MANTE

* ​Padres y maestros de El Abra agradecen los Desayunos Escolares Estatales que envía la Dra. María de Villarreal a la escuela “Lauro Aguirre”.

​La presidenta municipal, Patty Chío, continúa visitando las escuelas que forman parte del programa de Desayunos Escolares Estatales, entregando la “Dotación de Verano” para que las y los estudiantes sigan disfrutando de una alimentación saludable durante sus vacaciones.

En la Escuela Primaria “Lauro Aguirre”, ubicada en el ejido El Abra, inició la entrega de la dotación doble a estudiantes de escuelas rurales. Durante el evento, la alcaldesa escuchó y atendió a la comunidad escolar, la cual expresó su agradecimiento por el respaldo permanente a la educación y al bienestar de la niñez.

“En unidad, el Gobierno de Tamaulipas y el Gobierno Municipal de El Mante seguimos fortaleciendo el sano crecimiento de las infancias. Trabajamos de la mano con madres y padres de familia, docentes y directivos para que los Desayunos Escolares que envía la Dra. María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, sean aprovechados al máximo”, afirmó la presidenta municipal.

La directora del Sistema DIF El Mante, Erika Torres Velázquez, la acompañó en la distribución de los recursos. Por su parte, la directora de la primaria, Vilma Salomé Lotina, agradeció el apoyo y reiteró que este programa beneficia directamente a 144 alumnos.