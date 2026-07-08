ENTREGA PATTY CHÍO BECAS A ESTUDIANTES DE EL MANTE

* El beneficio estatal favorece a un total de 1,246 estudiantes en todo el municipio

* Reconoce tarea del Gobernador Américo Villarreal y su interés por fortalecer al sector educativo

EL MANTE, TAM.– Con el firme propósito de garantizar que la niñez del municipio continúe con sus estudios básicos y no abandone las aulas por motivos económicos, la presidenta municipal, Patty Chío, encabezó la entrega de los cheques correspondientes a la beca “Avanza por las niñas, niños y adolescentes de Tamaulipas”, teniendo como escenario la Escuela Primaria “Juan B. Tijerina”.

Este importante estímulo económico está diseñado de manera estratégica para brindar mayores oportunidades de desarrollo a las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social o económica, garantizando un respaldo financiero directo para las comunidades escolares.

Para dar inicio formal a la distribución de estos apoyos, la alcaldesa Patty Chío encabezó la entrega simbólica de las primeras becas a los alumnos Ángela de Jesús Zúñiga del Ángel, Emily Castillo Ávalos, Leonardo Castillo Ávalos, Karelly Guadalupe H. Hernández, Ximena Carolina Zúñiga Castro y Ángela de Jesús Zúñiga Ávalos.

Respalda Gobernador Américo Villarreal permanencia escolar en El Mante

Al hacer uso de la palabra, Patty Chío destacó que la llegada de estos recursos es el reflejo del compromiso y la política humanista del Gobernador del Estado, el Dr. Américo Villarreal Anaya, quien de manera coordinada con el Gobierno Municipal trabaja para que ningún estudiante se quede atrás por falta de apoyos.

Gracias a la visión del mandatario estatal, en el municipio de El Mante se distribuyen un total de 1,246 becas, precisando que los alumnos beneficiados en los dos turnos de la “Juan B. Tijerina”, reciben este estímulo para posteriormente, emigrar a la beca “Rita Cetina”, la cual seguirá beneficiando al sector escolar.

Al evento asistieron autoridades educativas que respaldaron la entrega del beneficio, entre ellos el Prof. Israel Regalado Pérez, director del CREDE Mante; el Mtro. José Luis Vallejo Boijsesunau, jefe del Sector 14 de Educación; y la Mtra. Ana María Berridi Gallegos, supervisora de la Zona Escolar 108.

A este importante evento, recibieron a las autoridades las Directoras de ambos turnos, Mtra. María de los Ángeles Charles Pérez, del turno matutino, así como la Mtra. Marisol Francisca Tovar Quiñones, directora del turno vespertino de este mismo plantel.

Finalmente, la alcaldesa se dirigió a la comunidad escolar precisando que su administración mantendrá paso firme en la gestión de programas para beneficiar a la educación en El Mante, como estas primeras 1,246 becas, las cuales, sin duda, representan un alivio a los bolsillos de las familias mantenses.