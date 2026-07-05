FOMENTAN LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MANTE CON LA CARRERA DEL CLUB “FÉNIX”.

EL MANTE, TAM.- Con el firme compromiso de seguir impulsando la actividad física y generar espacios seguros para la convivencia familiar, el Gobierno Municipal brindó total respaldo al Club Deportivo Fénix en la realización de su primer “Private Run”, llevado a cabo con gran éxito este domingo.

El evento tuvo como propósito estrechar lazos entre la comunidad de atletas locales, así como realizar la presentación oficial de la nueva indumentaria y la medalla conmemorativa del club. Cabe destacar que, con el fin de priorizar la salud y la inclusión, la convocatoria se mantuvo abierta de forma gratuita para que cualquier ciudadano pudiera sumarse al recorrido recreativo.

En representación de la alcaldesa Martha Patricia Chío de la Garza, asistió el C.P. Marcelo González Leyva integrante del departamento de Deportes en el municipio, quien fue el encargado de dar el banderazo de salida en punto de las 7:00 de la mañana y, posteriormente, recibir en la meta a las y los corredores que completaron satisfactoriamente el circuito.

El gobierno municipal desplegó un operativo vial a través de los elementos de la Dirección de Tránsito Local, garantizando en todo momento la integridad y seguridad de los participantes a lo largo de la ruta.

Por su parte, la directiva del Club Fénix, encabezada por Karla Desilos, hizo público su reconocimiento a la presidenta municipal, Patty Chío, por ser una aliada constante del deporte y respaldar de manera decidida estas iniciativas que motivan a la población mantense a adoptar hábitos de vida más saludables.