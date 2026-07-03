IMPULSA GOBIERNO DE TAMAULIPAS  COMPETITIVIDAD DEL SECTOR GANADERO

ALFREDO GARCÍA BECERRA

González, Tamaulipas. – El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, continúa impulsando el Programa de Mejoramiento Genético, mediante el cual se facilita a los productores la adquisición de sementales bovinos de alta calidad genética con un subsidio del 50 por ciento, con el propósito de fortalecer la productividad y competitividad del sector ganadero.

En esta edición fueron ofertados alrededor de 80 sementales bovinos de registro, provenientes de 17 ganaderías tamaulipecas, con el objetivo de contribuir al mejoramiento del hato pecuario en las distintas regiones del estado.

En representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, encabezó el evento y destacó que este programa representa uno de los principales ejes de apoyo para el sector ganadero.

“Este evento es muy importante y de gran beneficio para todos los productores. Es uno de los programas bandera de la Secretaría y ha contribuido significativamente a mejorar la calidad de los hatos ganaderos en todo Tamaulipas. Gracias a ello, nuestro estado mantiene las condiciones para consolidarse como referente en la exportación de ganado por la calidad genética de sus ejemplares” expresó.

Asimismo, Amaya García informó que durante el presente año el mandatario estatal destinó una inversión de 21 millones de pesos para los programas de mejoramiento genético, recursos que permiten extender estos apoyos a las distintas regiones del estado y beneficiar a un mayor número de productores.

Por su parte, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, José Ramón Guerrero Gamboa, reconoció el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya por ser un aliado de los ganaderos de Tamaulipas. Hemos venido trabajando de manera coordinada con los gobiernos estatal y federal para fortalecer este importante sector productivo.

Asimismo, reconocemos el apoyo brindado al municipio de González para atender la problemática del gusano barrenador, destinando los recursos necesarios para enfrentar esta situación.

Al evento también asistieron Antonio Nogales Bautista, gerente del Comité para el Fomento y Protección Pecuaria; Esteban Torres Aguirre, gerente del Fondo de Aseguramiento Ganadero de Tamaulipas; Mijail Ernesto Belleza Flores, en representación del alcalde del municipio de González, Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez; Óscar Barrón López, director de Fomento Pecuario, así como productores pecuarios de la región.

Cuarto Poder de Tamaulipas/