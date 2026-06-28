CONSOLIDA AMÉRICO ESTRATEGIA INTEGRAL PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y USO SUSTENTABLE DEL AGUA PARA FAMILIAS TAMAULIPECAS

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Desde el inicio de la presente administración, en Tamaulipas se ha desplegado toda una estrategia integral para fomentar el uso eficiente y eficaz del agua y, alineados con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han realizado grandes obras y acciones para que las familias tamaulipecas tengan acceso a este recurso vital, así como para lograr la sustentabilidad y el desarrollo del estado, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Crear la Secretaría de Recursos Hidráulicos, emprender obras estratégicas como la segunda línea del acueducto en Ciudad Victoria, la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026, la entrega de más de 10 mil tinacos, llegando hasta las comunidades más apartadas, y contribuir con una aportación del estado al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, a fin de ejecutar obras de infraestructura hidráulica, además de la rehabilitación de pozos, tanques elevados y represas, son parte de la estrategia prioritaria del Gobierno del Estado para que el recurso agua llegue a casa como un derecho humano y como parte de la vida diaria de las familias tamaulipecas.

“Estoy plenamente convencido de que el agua es uno de los recursos más valiosos con que contamos para tener una proyección y una sustentabilidad, de acuerdo con la oportunidad con que se cuente en cada una de las regiones de nuestra nación y el cuidado que hoy se está poniendo a nivel federal en este sentido, y que hagamos lo propio con esa misma exactitud y entusiasmo en cada una de las entidades, para sumarnos a este ahorro para su uso eficiente y eficaz de nuestro recurso hídrico”, dijo el gobernador.

Este domingo, durante el programa “Diálogos con Américo”, a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, Américo Villarreal afirmó que hay grandes avances en Tamaulipas, alineados con la visión y el programa federal de la presidenta Claudia Sheinbaum en aspectos tan importantes como el desarrollo urbano, el cumplimiento del derecho humano al agua, la sustentabilidad agrícola, pecuaria y el desarrollo empresarial.

Respecto a las condiciones de las once presas en el estado, explicó que en la zona norte las presas internacionales La Amistad y Falcón se encuentran con buenos niveles de captación y, por indicaciones de la Conagua y con conocimiento de la presidenta, están destinadas a dar surtimiento a las regiones de los municipios fronterizos y al desarrollo urbano.

En la zona centro, agregó, la presa Vicente Guerrero, que en un momento registró solamente el 7 % de su almacenamiento, ahora está por arriba del 60 %, habiendo terminado el ciclo agrícola de extracción de agua en el Distrito de Riego 086, en la región de Abasolo; mientras que, en el sur, las seis presas que dan sustento a las áreas agrícolas, en la zona cañera y temporalera, se encuentran todas arriba del 60 % y algunas cercanas al 90 %. En tanto, la captación en el sistema lagunario, de más de 42 mil hectáreas de lagunas, que abastece a la zona conurbada de Tampico, Altamira y Madero, está cerca del 120 % de almacenamiento.

El gobernador se refirió de manera especial a la construcción de la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero a Ciudad Victoria, una obra de 57 kilómetros de longitud con una inversión de 2 mil 600 millones de pesos, que se construye con el apoyo del Gobierno Federal y recursos propios del Estado para la planta potabilizadora, la cual garantizará la suficiencia de agua para la capital del estado en los próximos 25 años. En este sentido, lamentó el accidente que se registró hace unos días en esta obra y reiteró toda su solidaridad y apoyo para la familia del joven trabajador.

Indicó que recientemente Tamaulipas se convirtió en referente nacional al emprender un operativo conjunto con inspectores de la Comisión Nacional del Agua para supervisar los distritos de riego y las cuencas agrícolas, a fin de verificar que los concesionarios de agua cumplan con las especificaciones de cada documento y evitar la sobreexplotación que genere condiciones que afecten las oportunidades de surtimiento a las áreas urbanas y el derecho humano al agua.

Mencionó que, a través de los programas del DIF Tamaulipas, de la Dirección de Atención Ciudadana y de la Secretaría de Bienestar Social, en lo que va de su gobierno se han entregado más de 10 mil tinacos, para que, cuando se les surta mediante una pipa o las familias tengan el abasto de agua, cuenten con una fuente de almacenamiento que les dé tranquilidad y oportunidad.

Por último, reiteró que está plenamente convencido de que el agua es uno de los recursos más valiosos con que contamos para tener una proyección y una sustentabilidad en cada una de las regiones del estado, contando siempre con una sociedad colaborativa y participativa que contribuya a su cuidado y optimización para hacer desde Tamaulipas lo que nos corresponde en el desarrollo de México.

Cuarto Poder de Tamaulipas/