COLABORA ARMANDO MARTÍNEZ EN FORTALECIMIENTO DEL TURISMO EN LA REGIÓN

*Al participar en el BarbachaFest 2026 en el municipio de El Mante

Altamira, Tam., 28 Junio 2026.- El presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, participó en el Primer BarbachaFest 2026, celebrado en el municipio de El Mante, reafirmando su compromiso con el impulso al turismo regional, la promoción de la gastronomía tamaulipeca y el fortalecimiento de la economía local.

Durante este importante festival gastronómico, el alcalde acompañó a la presidenta municipal de El Mante, Lic. Patty Chío de la Garza, así como al secretario de Turismo de Tamaulipas, Lic. Benjamín Hernández Rodríguez, en un evento que reunió a más de 20 expositores con el objetivo de preservar las tradiciones culinarias del estado y consolidar a Tamaulipas como un destino turístico de gran riqueza cultural.

En el marco de este encuentro, el Dr. Armando Martínez saludó y convivió con la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tamaulipas, María Guadalupe Gómez Núñez; el presidente del Consejo Estatal de Morena, Rómulo César Pérez; el senador por Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal “JR”; el diputado federal Pepe Braña Mojica; diputadas y diputados locales; además de las y los presidentes municipales Profra. María Nohemí Sosa Villarreal, de Aldama; Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, de González; y René Lara Cisneros, de Tula.

“Agradezco la invitación a esta gran celebración, que fortalece la identidad, la gastronomía y el desarrollo turístico de Tamaulipas”, expresó el presidente municipal de Altamira.

Con su participación en este tipo de encuentros, el Gobierno de Altamira refrenda su disposición de trabajar de manera coordinada con los distintos municipios y autoridades estatales para impulsar estrategias que fortalezcan el turismo, promuevan las tradiciones y generen mayores oportunidades de desarrollo para la región.