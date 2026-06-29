EXITOSO CIERRE DE TALLERES ARTÍSTICOS EN LA CASA DE LA CULTURA DE OCAMPO

El alcalde Melchor Budarth Báez y la presidenta del DIF, Martha Uresti, encabezaron la presentación del ciclo 2025-2026, reafirmando el compromiso municipal con el impulso al arte.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

OCAMPO, TAM. – En un ambiente donde la cultura se vive y se fortalece, se llevó a cabo con gran éxito la Presentación de Talleres del Ciclo 2025–2026 en la Casa de la Cultura “Profr. Isidro Vela Meléndez”. El evento destacó por el desborde de talento local y el respaldo institucional a las actividades artísticas del municipio.

La ceremonia contó con la distinguida presencia del alcalde, C.P. Melchor Budarth Báez, y de su esposa, la C.P. Martha Uresti de Budarth, presidenta del Sistema DIF Ocampo, quienes presenciaron de primera mano los avances y destrezas adquiridas por los alumnos a lo largo de este periodo formativo.

Durante el desarrollo de las presentaciones, las autoridades municipales felicitaron formalmente a todas y todos los participantes, reconociendo públicamente su dedicación, esfuerzo y el talento compartido con la comunidad.

Este tipo de encuentros reafirman el compromiso de la administración municipal para seguir impulsando el arte y la cultura como pilares fundamentales del municipio”, el evento, concluyó con una calurosa felicitación y el aplauso de los asistentes hacia el alumnado y el cuerpo docente.