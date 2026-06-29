APADRINA ALCALDE FRANK DE LEÓN A GRADUADOS DEL JARDÍN DE NIÑOS “JUAN ENRIQUE PESTALOZZI”

El presidente municipal de Gómez Farías felicitó a la comunidad educativa del Poblado 601 y motivó a los pequeños a continuar con éxito su educación primaria.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, Tam.— El alcalde Frank de León fungió como padrino de generación de los alumnos del Jardín de Niños “Juan Enrique Pestalozzi”, ubicado en el Poblado 601, en un emotivo evento donde reconoció el esfuerzo de los pequeños que concluyeron su educación preescolar.

Durante la ceremonia, el presidente municipal manifestó sentirse muy honrado y agradecido por la distinción de haber sido elegido para acompañar a los infantes en este importante paso de su vida académica.

Asimismo, De León hizo extensiva una felicitación a toda la comunidad educativa, reconociendo de manera especial el trabajo diario del personal docente y el apoyo incondicional de los padres de familia en la formación de los menores.

“¡Felicitaciones a todos mis ahijaditos, a seguir echándole ganas en la primaria!”, expresó el edil, quien exhortó a los graduados a mantener el mismo entusiasmo en la nueva etapa escolar que están por iniciar.