REFRENDA ARMANDO MARTÍNEZ COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE TAMAULIPAS

Participa el alcalde de Altamira en el Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Altamira, Tamps.- 29 Junio 2026.- El presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, refrendó el compromiso de su administración con el desarrollo sostenible al participar en la sesión del Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Tamaulipas, encabezada por el gobernador del estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, y organizada por la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar.

Durante este importante encuentro, el alcalde presentó el Informe Local Voluntario de Altamira, documento que expone los avances y acciones emprendidas por el municipio en materia de sustentabilidad y sostenibilidad, en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas.

Asimismo, en la sesión se dio a conocer un panorama general sobre la participación de Tamaulipas y, en particular, de sus municipios en la implementación de políticas públicas orientadas al cumplimiento de la Agenda 2030, fortaleciendo el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno.

Armando Martínez Manríquez destacó la importancia de mantener una visión de desarrollo responsable que permita consolidar un municipio con mejores oportunidades para las presentes y futuras generaciones, mediante acciones que impulsen el crecimiento económico, el bienestar social y el cuidado del medio ambiente.

En la reunión estuvieron presentes el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Lic. Ismael Ortiz Hernández; el jefe de la Unidad de Comercio Internacional y Desarrollo Productivo de la CEPAL en México, Nahuel Odone; así como presidentas y presidentes municipales de Tamaulipas que integran este Consejo.