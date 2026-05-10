SUMA ARMANDO MARTÍNEZ ESFUERZOS EN FAVOR DEL SUR DE TAMAULIPAS

Altamira, Tamps. 10 Mayo del 2026.- El alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, participó en la Centésima Séptima Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Metropolitano de Planeación del Sur de Tamaulipas, encuentro enfocado en fortalecer la coordinación y el desarrollo integral de la zona conurbada del sur del estado.

Durante la sesión, el presidente municipal de Altamira coincidió con el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas, Karl Becker Hernández; la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya; el presidente municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo; así como la directora del IMEPLAN, María Silvia Montalvo Tello.

En el marco de la reunión, las autoridades refrendaron el compromiso de impulsar estrategias conjuntas que permitan consolidar proyectos de planeación urbana, movilidad y desarrollo sostenible en beneficio de las familias de la región.

“Seguimos sumando esfuerzos y trabajando en unidad por un mejor futuro para nuestras ciudades y para todas las familias del sur de Tamaulipas”, expresó el alcalde Armando Martínez Manríquez.