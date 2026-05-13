GOBIERNO DE GÓMEZ FARÍAS LLEVA ALEGRÍA AL EJIDO ALTACIMA CON FESTEJO INTEGRAL PARA LAS FAMILIAS

El alcalde Frank de León encabezó una jornada llena de juegos, regalos y sorpresas dedicada a niños, madres y padres de la comunidad.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAMAULIPAS. — En un ambiente de fiesta y convivencia social, el Gobierno Municipal de Gómez Farías, que dirige el alcalde Frank de León, llevó a cabo un magno evento en el ejido Altacima para agasajar a los pilares del hogar: los niños, las madres y los padres de familia.

La celebración, que transformó el corazón de la comunidad en un espacio de esparcimiento, contó con una variada cartelera de actividades que incluyó juegos dinámicos, entrega de obsequios y múltiples sorpresas preparadas especialmente para los asistentes de todas las edades.

Durante el encuentro, el presidente municipal destacó la importancia de fortalecer el tejido social a través de estos convivios que buscan reconocer el esfuerzo de los padres y brindar momentos de felicidad a la infancia de la zona serrana.

Al dirigirse a los presentes, Frank de León reafirmó su compromiso con el bienestar de los habitantes de esta región, asegurando que su administración mantendrá una política de cercanía y apoyo constante.

“Por las familias de Gómez Farías, siempre todo”, enfatizó el alcalde, entre aplausos de los vecinos de Altacima.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca no solo celebrar fechas significativas, sino también consolidar la unión entre las comunidades rurales y las autoridades locales, priorizando siempre la integración familiar como motor de desarrollo para el municipio.