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MARIELA LÓPEZ SOSA ENCABEZA EMOTIVA CEREMONIA DE IMPOSICIÓN DE COFIAS EN EL CBTIS NO. 98

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  • La Presidenta Municipal de Xicoténcatl participó como madrina de la generación 2024–2027, refrendando su compromiso con la formación académica y profesional de la juventud local.

Xicoténcatl, Tam. – En un acto cargado de simbolismo y compromiso con la educación, la Presidenta Municipal, Mariela López Sosa, asistió como invitada de honor y madrina a la ceremonia de imposición de cofias e insignias de los estudiantes de la generación 2024–2027 del CBTis No. 98.

El evento, que marca un hito fundamental en la trayectoria de los alumnos que se integran al área de la salud, contó con la presencia de autoridades educativas, padres de familia y docentes. Durante la ceremonia, la alcaldesa acompañó personalmente a las y los jóvenes en este paso crucial de su formación académica, instándolos a portar sus insignias con orgullo y responsabilidad.

En su mensaje, Mariela López Sosa felicitó a los estudiantes por el esfuerzo y la disciplina demostrada hasta el momento. “Es un honor ser parte de este momento tan significativo en sus vidas. Su compromiso es el motor que impulsa el desarrollo de Xicoténcatl”, expresó la mandataria.

Asimismo, la alcaldesa aprovechó la oportunidad para agradecer la distinción y la invitación de la Dra. Liliana de León Aguilar, directora del plantel, reconociendo su labor al frente de la institución y el trabajo coordinado en favor de la excelencia educativa en el municipio. Con esta participación, el Gobierno Municipal reafirma su cercanía con las instituciones educativas y su respaldo a las nuevas generaciones de profesionales.

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