FORTALECEN INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN OCAMPO: INICIAN CONSTRUCCIÓN DE FORO Y BAÑOS EN EJIDO CORRALES

El alcalde Melchor Budarth Báez y la presidenta del DIF, Martha Uresti, encabezan el arranque de obra para mejorar los espacios de reunión de las familias locales.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

OCAMPO, TAM. – Con el firme compromiso de dignificar los espacios públicos en la zona rural, el Gobierno Municipal de Ocampo dio inicio a una importante obra de infraestructura en el Ejido Corrales, consistente en la construcción de un foro y módulos sanitarios que complementarán la techumbre existente en la comunidad.

El banderazo de salida estuvo encabezado por el alcalde, C.P. Melchor Budarth Báez, quien asistió acompañado de su esposa, la presidenta del Sistema DIF Ocampo, C.P. Martha Uresti de Budarth, así como de los integrantes del Cabildo, quienes reafirmaron su respaldo a los proyectos que impulsan el bienestar social.

Esta obra responde a una sentida demanda de los habitantes de Corrales, quienes ahora contarán con un área techada totalmente funcional para realizar eventos cívicos, sociales y culturales en condiciones óptimas.

“Seguimos trabajando para brindar mejores espacios a nuestra gente. Nuestro objetivo es que cada comunidad cuente con la infraestructura necesaria para fortalecer la convivencia y el desarrollo”, señaló el mandatario municipal durante el evento.

Con estas acciones, la administración de Budarth Báez continúa con su programa de transformación del municipio, priorizando las obras que generan un impacto directo en la calidad de vida de las familias del “Vergel de Tamaulipas”. Se espera que los trabajos concluyan en las próximas semanas para el beneficio inmediato de los residentes de este sector.