FRANK DE LEÓN ENCABEZA FESTEJOS PARA MAMÁS Y PAPÁS EN COMUNIDADES DE GÓMEZ FARÍAS

El Gobierno Municipal llevó alegría, regalos y sorpresas a los habitantes de San Pedrito y Zapata como parte de una gira de celebraciones por el día de la madre y el padre.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. — En un ambiente de fiesta y convivencia social, el Gobierno Municipal de Gómez Farías, presidido por Frank de León, continúa con el programa de celebraciones dedicadas a las madres y padres de familia del municipio. En esta ocasión, los festejos se trasladaron a las comunidades de San Pedrito y Zapata, donde decenas de familias se dieron cita para disfrutar de una jornada especial.

Bajo la premisa de reconocer el esfuerzo y la importancia de los pilares del hogar, la administración municipal organizó eventos cargados de entusiasmo, que incluyeron la entrega de numerosos regalos y sorpresas preparadas especialmente para los asistentes.

“Estamos muy felices y contentos de seguir festejando a mamá y papá como se merecen”, destacaron las autoridades municipales, subrayando que estas acciones buscan fortalecer el tejido social y llevar un momento de esparcimiento a cada rincón de la localidad.

La gira de festejos continuará desarrollándose de manera itinerante por todo el municipio. El Gobierno local reafirmó su compromiso de seguir recorriendo el que calificaron como “el municipio más bonito de Tamaulipas”, asegurando que aún quedan muchas sorpresas por entregar en las próximas localidades a visitar.