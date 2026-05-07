MARIELA LÓPEZ SOSA IMPULSA NUEVA OBRA EN BENITO JUÁREZ 1

Mariela López Sosa Presidenta Municipal encabezó la tarde de ayer el arranque de la construcción de una techumbre de bien público con cancha de usos múltiples en el Ejido Benito Juárez 1.

Acompañada de familias de la comunidad, la alcaldesa destacó la importancia de generar espacios dignos para la convivencia, el deporte y las actividades comunitarias.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal atiende las necesidades de las comunidades rurales y refrenda su compromiso con las familias xicotenquenses.