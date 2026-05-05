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INVITA PATTY CHÍO AL GRAN FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES

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* Este sábado 9 de mayo, a las 5:30 de la tarde en la plaza principal; una tarde llena de alegría, regalos y espectáculo para consentir a mamá.

​En un evento diseñado especialmente para consentir a las mamás de El Mante, la presidenta municipal, Patty Chío, invita a la ciudadanía a participar en el gran festejo con motivo del Día de las Madres, que se llevará a cabo el próximo 9 de mayo a las 5:30 de la tarde en la Plaza Principal.

El evento contará con un programa especial para toda la familia que incluye lotería, presentaciones musicales a cargo de la Rondalla del CBTis 15, baile y la participación de la agrupación ADN Rockmantic Band, garantizando un ambiente lleno de alegría y convivencia.

Asimismo, se podrá disfrutar de una mega lotería y la rifa de atractivos regalos como refrigeradores, estufas, televisores y minisplits, como muestra de reconocimiento al amor y dedicación de las madres mantenses.

Durante la celebración, las asistentes también podrán participar en la dinámica para ganar boletos para la presentación de “El Buki” en Tampico, sumando emoción a esta gran fiesta.

La presidenta Patty Chío y el Cabildo reafirman su compromiso de fortalecer la unión familiar y reconocer a quienes son el corazón de cada hogar.

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